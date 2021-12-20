Вакцины не остановят пандемию коронавируса, - гендиректор BioNTech

Угур Шахин, генеральный директор немецкой компании BioNTech, которая разрабатывает вакцину Pfizer, сказал, что ранние данные об эффективности вакцины против штамма "Омикрон" выглядят "обнадеживающими". Однако он также предупредил, что вакцины сами по себе не остановят пандемию COVID-19.

По словам Шахина, предварительные данные из Великобритании и Южной Африки предполагают "эффективность около 70% после третьей дозы и от 20% до 40% после второй дозы".



"Уровень первичной инфекции в Южной Африке высок, поэтому контрольная группа, с которой сравнивают нашу вакцину, несомненно, лучше защищена, чем обычное население. Так что я жду следующих реальных британских данных по этому поводу", - сказал гендиректор BioNTech.

Он уточнил, что со временем эффективность вакцин против "Омикрона" будет еще снижатся.

"Я буду строить прогнозы не на предварительных лабораторных данных, а на реальных данных. Очевидно, что мы далеки от 95% эффективности против первоначального вируса. Но после третьей инъекции наша вакцина, кажется, обеспечивает 70% или 75% защиты от любой формы болезни, что по-прежнему является хорошим результатом для вакцины в целом - и я думаю, что мы выйдем далеко за рамки этого для тяжелых форм", - сказал Шахин.

Но он подчеркнул, что вакцинация не остановит пандемию.

"Даже люди, получившие тройную вакцинацию, могут передавать болезнь, и им нужно будет пройти тестирование, особенно среди уязвимых людей", - сказал он.

