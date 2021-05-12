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Вакцины Pfizer и Moderna способны "нейтрализовать" индийский штамм COVID, - регулятор ЕС

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Европейский союз, Среда 12 мая 2021 19:05
Вакцины Pfizer и Moderna способны "нейтрализовать" индийский штамм COVID, - регулятор ЕС Фото: вакцины Pfizer и Moderna эффективны против индийского штамма (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Вакцины против коронавируса с использованием технологии мРНК, такие как Pfizer-BioNTech и Moderna, вероятно, способны "нейтрализовать" индийский вариант COVID-19 (B.1.617). Для эффективности вакцины AstraZeneca против этого штамма нужны дополнительные данные.

Об этом заявил 12 мая заявило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), передает The Guardian со ссылкой на AFP.

Ведомство отметило, что есть "многообещающие доказательства", что подобные уколы могут противостоять варианту коронавируса B.1.617, впервые выявленному в Индии в октябре.

"Данные кажутся достаточно обнадеживающими по поводу того, что, по крайней мере, вакцины мРНК смогут нейтрализовать этот вариант, как минимум будут гарантировать достаточную защиту", - сказал на пресс-конференции руководитель стратегии по вакцинации ЕМА Марко Кавалери.

Он добавил, что регулятор "очень внимательно следит" за данными об индийском варианте.

По его словам, другие вакцины с использованием векторной технологии также могут быть эффективными, но ЕМА ждет "реальных данных" об использовании такой версии вакцины от компании AstraZeneca в Индии.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переквалифицировала очень заразный вариант коронавируса с тройной мутацией, что распространяется в Индии, в "вариант беспокойства". Организация подчеркнула, что этот штамм стал глобальной угрозой для здоровья.

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