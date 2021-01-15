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Вакционализм обречен на провал: генсек ООН призвал страны делиться вакцинами

Новина українською → Нью-Йорк, Пятница 15 января 2021 21:11
Вакционализм обречен на провал: генсек ООН призвал страны делиться вакцинами Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com/un_photo)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что некоторые страны закупают вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Он призвал их делиться COVID-вакцинами с другими странами.

Об этом шла речь в его видеообращении на странице в Twitter.

"Вакцины быстро доходят к странам с высоким уровнем доходов, тогда как в беднейших странах мира их вообще нет. Некоторые страны заключают побочные контракты, даже закупая сверх потребностей", - сказал он.

Генсек ООН подчеркнул, что хотя правительства государств несут ответственность за защиту своего населения от коронавирус, но "вакционализм обречен на провал и задержит глобальное восстановление" от пандемии.

Напомним, до этого Всемирная организации здравоохранения обвинила богатые страны в скупке большей части вакцин от коронавируса. ВОЗ подчеркнула, что из-за таких действий богатых стран бедные могут остаться без доступа к COVID-вакцин.

Добавим, в материале РБК-Украина "Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19" вы можете узнать о сложностях с вакцинацией в Украине.

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