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Вариант "интереса" или "беспокойства": ВОЗ сегодня примет решение о новом штамме COVID

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Женева, Пятница 26 ноября 2021 11:58
Вариант "интереса" или "беспокойства": ВОЗ сегодня примет решение о новом штамме COVID Фото: ВОЗ сегодня примет решение о новом штамме COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание для обсуждения нового варианта коронавируса, впервые выявленного в Южной Африке и Ботсване. Эксперты решат, является ли этот штамм "вариантом интереса" или "вариантом беспокойства".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Guardian.

Пока не вводят запреты на поездки для людей, прибывающих из южноафриканского региона, где этот вариант получил распространение.

Ранее ВОЗ обозначила "вариантом, вызывающий беспокойство" штаммы Alpha, Beta, Gamma и Delta. В настоящее время есть два "интересных варианта" - Lambda и Mu. Вариант B.1.1.159 может стать Nu.

"Вариант интереса" - с предсказанными или известными генетическими изменениями, которые влияют на характеристики вируса, такие как трансмиссивность, тяжесть заболевания. Этот вариант вызывает значительную передачу вируса в сообществе или множественные кластеры Covid-19 во многих странах.

"Вариант беспокойства" - связан с одним или несколькими из следующих изменений, имеющих степень значимости для глобального общественного здравоохранения:

  • повышение трансмиссивности или пагубное изменение эпидемиологии COVID-19
  • или повышение вирулентности или изменение клинических проявлений болезни;
  • или снижение эффективности мер общественного здравоохранения и социальных мер или доступных диагностических средств, вакцин, терапевтических средств.
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