Вариант "интереса" или "беспокойства": ВОЗ сегодня примет решение о новом штамме COVID

Всемирная организация здравоохранения созвала экстренное совещание для обсуждения нового варианта коронавируса, впервые выявленного в Южной Африке и Ботсване. Эксперты решат, является ли этот штамм "вариантом интереса" или "вариантом беспокойства".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Guardian .

Пока не вводят запреты на поездки для людей, прибывающих из южноафриканского региона, где этот вариант получил распространение.

Ранее ВОЗ обозначила "вариантом, вызывающий беспокойство" штаммы Alpha, Beta, Gamma и Delta. В настоящее время есть два "интересных варианта" - Lambda и Mu. Вариант B.1.1.159 может стать Nu.

"Вариант интереса" - с предсказанными или известными генетическими изменениями, которые влияют на характеристики вируса, такие как трансмиссивность, тяжесть заболевания. Этот вариант вызывает значительную передачу вируса в сообществе или множественные кластеры Covid-19 во многих странах.

"Вариант беспокойства" - связан с одним или несколькими из следующих изменений, имеющих степень значимости для глобального общественного здравоохранения: