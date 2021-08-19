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В Вашингтоне обязали всех сотрудников школ и вузов вакцинироваться от COVID-19

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США, Четверг 19 августа 2021 07:17
В Вашингтоне обязали всех сотрудников школ и вузов вакцинироваться от COVID-19 Фото: губернатор Вашингтона объявил о вакцинации для сотрудников школ и вузов (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В штате Вашингтон в США обязали всех сотрудников школ, колледжей и университетов пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом объявил губернатор штата Джей Инсли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Правило об обязательной вакцинации коснулось всех учителей, сотрудников государственных и частных школ, а также всех сотрудников колледжей и университетов штата.

При этом губернатор Инсли объявил, что обязательную полную вакцинацию необходимо пройти до 18 октября. В противном случае все эти люди лишаться работы.

Кроме того, в офисе губернатора заявили, что ужесточили правила по борьбе с коронавирусом. Теперь все жители штата обязаны носить защитные маски. Это касается как тех, кто прошел вакцинацию, так и непривитых.

Напомним, что в США одобрили вакцинацию третьей дозой вакцины от коронавируса. Прививать людей начнут с сентября.

Также сообщалось, что в Сан-Франциско начали требовать доказательства вакцинации от коронавируса в ресторанах и спортзалах.

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