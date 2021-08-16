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В Великобритании компании будут стимулировать молодых граждан вакцинироваться от коронавируса

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Великобритания, Понедельник 16 августа 2021 12:00
В Великобритании компании будут стимулировать молодых граждан вакцинироваться от коронавируса Фото: в Великобритании молодых людей будут вознаграждать за вакцинацию от коронавируса
Автор: РБК-Украина

Известные предприятия Великобритании будут предлагать молодым жителям страны ваучеры и скидки на их услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Guardian.

"Замечательно видеть, как компании поддерживают вакцинальную компанию и присоединяются к общественности, поскольку они делают все возможное, чтобы и дальше защищать своих близких, себя, сообщество и страну", - сообщила секретарь здравоохранения и социальной защиты Саджид Джавид.

Сообщается, что среди компаний, которые планируют стимулировать вакцинальную компанию в Великобритании – сеть супермаркетов Asda, туристическая компания lastminute.com, автобусный оператор National Express, сервисы такси Bolt, Uber, Free Now, компания по доставке еды Deliveroo и популярные развлекательные центры.

Uber, Bolt и Deliveroo будут предлагать скидки на поездки и питание для клиентов, вакцинироваших от коронавируса.

Asda предложит 10 купонов на одежду своего бренда George вакцинированным подросткам в возрасте от 18 до 30 лет, которые потратят более 20 фунтов стерлингов, а компания lastminute.com предоставит 30 подарочных карт на отдых за границей людям, которые записываются на вакцинацию через их сайт.

Развлекательные центры будут предлагать людям старше 16 лет 10 ваучеров на любое членство Better и бесплатный трехдневный пропуск в любое из их 235 развлекательных заведений по всей стране.

Напомним, что осенью в США планируют прививать третьей дозой коронавируса. Первыми могут быть привиты медицинские работники, жители домов престарелых и пожилые жители страны.

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