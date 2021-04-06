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В Великобритании могут запретить вакцину AstraZeneca для молодых

Новина українською → Великобритания, Вторник 06 апреля 2021 03:36
В Великобритании могут запретить вакцину AstraZeneca для молодых Фото: вакцина AstraZeneca (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

В Великобритании заговорили об ограничении использования вакцины AstraZeneca для молодых людей. Такой вариант развития событий рассматривает Британский регулятор здравоохранения.

Об этом сообщает Reuters.

Такой запрет возможен из-за редких случаев тромбоза у людей. Поэтому сейчас решают вопрос о том, чтобы не вакцинировать вакциной Oxford-AstraZeneca людей до 30 лет.

оявляется все больше аргументов в пользу того, чтобы предлагать молодым людям - по крайней мере моложе 30 лет - другую вакцину", - говорится в сообщении.

Правда, уточняется, что окончательно такое решение еще не было принято. Ранее в Великобритании заявляли, что преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 намного перевешивают любой возможный риск образования тромбов.

Напомним, в Украину приедет корейская вакцина AstraZeneca. Это произойдет ориентировочно к концу апреля. Ее будут колоть после индийской вакцины.

Ранее сообщалось, что в США прекращают производство вакцины AstraZeneca на одном из заводов. Это предприятие полностью перейдет под контроль Johnson&Johnson.

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