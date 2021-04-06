В Великобритании могут запретить вакцину AstraZeneca для молодых
В Великобритании заговорили об ограничении использования вакцины AstraZeneca для молодых людей. Такой вариант развития событий рассматривает Британский регулятор здравоохранения.
Об этом сообщает Reuters.
Такой запрет возможен из-за редких случаев тромбоза у людей. Поэтому сейчас решают вопрос о том, чтобы не вакцинировать вакциной Oxford-AstraZeneca людей до 30 лет.
"Появляется все больше аргументов в пользу того, чтобы предлагать молодым людям - по крайней мере моложе 30 лет - другую вакцину", - говорится в сообщении.
Правда, уточняется, что окончательно такое решение еще не было принято. Ранее в Великобритании заявляли, что преимущества вакцины в предотвращении COVID-19 намного перевешивают любой возможный риск образования тромбов.
Напомним, в Украину приедет корейская вакцина AstraZeneca. Это произойдет ориентировочно к концу апреля. Ее будут колоть после индийской вакцины.
Ранее сообщалось, что в США прекращают производство вакцины AstraZeneca на одном из заводов. Это предприятие полностью перейдет под контроль Johnson&Johnson.