В Великобритании могут запретить вакцину AstraZeneca для молодых

В Великобритании заговорили об ограничении использования вакцины AstraZeneca для молодых людей. Такой вариант развития событий рассматривает Британский регулятор здравоохранения.

Такой запрет возможен из-за редких случаев тромбоза у людей. Поэтому сейчас решают вопрос о том, чтобы не вакцинировать вакциной Oxford-AstraZeneca людей до 30 лет.

"П оявляется все больше аргументов в пользу того, чтобы предлагать молодым людям - по крайней мере моложе 30 лет - другую вакцину", - говорится в сообщении.