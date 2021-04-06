В Великобритании приостановили испытания вакцины AstraZeneca на детях

В Великобритании приостановили испытания британо-шведской вакцины AstraZeneca против коронавируса на детях и подростках. Регулятор исследует возможную связь между прививкой препаратом и случаями образования тромбов у взрослых.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Представитель Оксфордского университета профессор Эндрю Поллард, возглавляющий программу испытаний, отметил, что в ходе педиатрического клинического исследования не было выявлено каких-либо осложнений. Однако из-за выявления тромбов у взрослых после прививки вакциной AstraZeneca принято решение приостановить тестирование на детях и подростках. Возобновление испытаний возможно после получения дополнительной информации от Агентства по регулированию лекарственных средств (MHRA) о случаях тромбоза, которые были зарегистрированы у взрослых.