В Великобритании заболевших COVID-19 протестируют на антитела
В Великобритании людей, заболевших коронавирусом, будут тестировать на антитела бесплатно. Соответствующую программу запустило правительство страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Новая правительственная программа предназначена для сбора данных о защите антител для людей после заражения различными вариантами коронавируса. Она вступит в силу со вторника, 24 августа.
Это значит, что любой человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающий в Англии, Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии сможет принять участие в программе при прохождении теста ПЦР.
Если у участника окажется положительный результат на COVID-19, ему будут отправлены два домашних теста на антитела. С помощью теста нужно будет взять анализ крови из пальца и отправить его назад в лабораторию.
Первый из этих тестов следует сдать как можно скорее после получения пациентом положительного результата, а второй - через 28 дней.
Также известно, что по данным британского Агентства по безопасности здоровья (UKHSA), которое осуществляет эту программу, в программе будут задействованы до 8000 человек.