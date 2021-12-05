ru ua
Вс, 05 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Великобритания запускает пилотный проект по испытанию таблеток от коронавируса

Новина українською →
Великобритания, Воскресенье 05 декабря 2021 07:27
Великобритания запускает пилотный проект по испытанию таблеток от коронавируса Фото: Британия запускает пилотный проект по испытанию таблеток от COVID (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобритания запускает пилотный проект на национальном уровне по испытанию таблеток от коронавируса. Их будут выдавать заболевшим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Великобритания стала первой страной, одобрившей в прошлом месяце Молнупиравир, известный как Лагеврио для лечения коронавируса. Ожидается, что министр здравоохранения Саджид Джавид готовится объявить о начале национального пилотного проекта по испытанию препарата.

Препарат будут использовать для предотвращение серьезных заболеваний уязвимых пациентов с коронавирусом и при необходимости в стационарном лечении. Его смогут принимать те, у кого положительный результат теста на COVID и есть хотя бы один фактор риска развития тяжелых заболеваний, таких как ожирение, возраст старше 60 лет, диабет или сердечные заболевания.

Национальная служба здравоохранения (NHS) проведет курсы приема таблеток для клинически уязвимых пациентов и пациентов с иммунодепрессантами. Препарат будут выдавать пациентам в течение всего 48 часов после положительного теста на COVID-19.

Руководителям больниц и врачам общей практики уже сообщили, что служба здравоохранения создаст серию пунктов доставки лекарств от COVID, чтобы пациенты получили лекарство как можно быстрее.

Ожидается, что большинству людей будет предложен курс приема таблеток дома, но, некоторым людям вводят препарат внутривенно в больнице.

Напомним, что США также будут использовать таблетки от коронавируса. Страна договорилась с компанией Pfizer о поставках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе