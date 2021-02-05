ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Великобританнии откроют COVID-отели для приезжих из стран "черного списка"

Новина українською → Пятница 05 февраля 2021 05:09
В Великобританнии откроют COVID-отели для приезжих из стран "черного списка" Фото: Лондон (Alex Davidson/Getty Images)
Автор: Инна Собора

Все приезжающие в Великобританию из стран "черного списка" с 15 февраля будут отправляться в "COVID-отели". Там люди будут проходить 10-дневный карантин.

Об этом пишет Reuters.

Такие действия будут предприняты, чтобы не ставить под угрозу британскую программу вакцинации.

"Сейчас мы работаем в таком темпе, чтобы обезопасить объекты, необходимые для развертывания управляемого карантина для британских граждан, возвращающихся домой из стран с наиболее высоким риском", - заявили пограничники.

В "черном списке" более 30 государств, среди которых страны Латинской Америки, Южной Африки и Португалия.

РБК-Украина писало, что в Великобритании первую дозу COVID-вакцины получили уже 10 млн жителей страны - 15% населения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании разрешат делать прививки против COVID-19 разными вакцинами, несмотря на отсутствие данных о степени иммунитета, что обеспечивается смешиванием доз. Однако лишь в редких случаях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Великобритания Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19