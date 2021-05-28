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В Венгрии зафиксировали первые случаи индийского варианта COVID

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Венгрия, Пятница 28 мая 2021 15:12
В Венгрии зафиксировали первые случаи индийского варианта COVID Фото: в Венгрии заявили о первых случаях индийского варианта COVID (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Венгрия обнаружила два случая вируса коронавируса, впервые обнаруженного в Индии. Власти не исключают новой волны пандемии.

Об этом заявил заместитель министра и глава рабочей группы правительства по вопросам прививок Иштван Дерджи, передает Reuters.

Венгрия сильно пострадала от пандемии, и по данным Университета Джона Хопкинса, страна является лидером по количеству смертей на 100 000 человек. Особенно смертельная третья волна ослабляется на фоне активной кампании по вакцинации.

"Индийский вариант присутствует в Венгрии. По мнению экспертов, мы не можем исключить возможность новой волны пандемии", - заявил Иштван Дьорджи.

Главный государственный врач Цецилия Мюллер добавила, что один из двух пациентов уже выздоровел. Отслеживание контактов не смогло установить, как они были заражены. Ни один из них недавно не проводил время за границей.

Напомним, в минувшие выходные в Венгрии отменили большинство ограничений относительно COVID-19, в том числе ночное комендантское время. В частности, отменили обязательность ношения масок в общественных местах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что маски больше не нужно носить публично, а собрания до 500 человек можно проводить под открытым небом. Посещение мероприятий в закрытых помещениях можно при наличии карты прививок.

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