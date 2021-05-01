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Венгрия ослабила карантин для людей с иммунитетом к COVID-19

Новина українською → Венгрия, Суббота 01 мая 2021 20:29
Венгрия ослабила карантин для людей с иммунитетом к COVID-19 Фото: Венгрия ослабила карантин для вакцинированных (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Венгрия сегодня, 1 мая, ослабила карантинные ограничения для людей с иммунитетом к коронавирусу. Речь идет о тех, кто переболел COVID-19 или получил хотя бы одну прививку вакциной от коронавируса.

Об этом пишет агентство Hungary Today.

С сегодняшнего дня граждане, имеющие так называемую "иммунную карту", могут ходить в закрытые заведения общественного питания, гостиницы, театры, кинотеатры, спа, тренажерные залы, библиотеки, музеи и другие места для отдыха.

Кроме того, правительство продлило работу предприятий до 23:00, а ночной комендантский час будет начинаться позже - в полночь. Однако, если заведения пустят к себе людей без "иммунных карт", то им будет грозить крупный штраф.

Как пишет агентство Associated Press, получить "иммунную карту" могут и иностранцы, имеющие хотя бы одну прививку или переболевшие. Для этого им нужно предъявить доказательства того, что они обладают иммунитетом.

Напомним, в Венгрии от коронавируса вакцинировали уже 40% населения. В связи с этим правительство страны решило ослабить карантинные ограничения.

Добавим, в начале марте Венгрия разрешила украинцам въезжать в страну с деловой целью без ограничений.

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