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Венгрия смягчает карантин после того, как в стране вакцинировали четверть населения

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 19:53
Венгрия смягчает карантин после того, как в стране вакцинировали четверть населения Фото: Венгрия смягчает карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил во вторник, что предприятия и службы страны снова откроются после локдауна. Причиной этого решения стало то, что в стране вакцинировали от коронавируса более четверти из 10 миллионов населения.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что 2,5 млн человек получили, как минимум, первую дозу вакцины.

"В течение года мы жили среди ограничений, комендантского часа и личных потерь. За последний месяц мы увеличили вакцинацию в 2,5 раза, поэтому с завтрашнего дня магазины могут снова открыться, а услуги - возобновить работу", - сказал Орбан.

В то же время, школы откроются 17 апреля. Закритыми пока останутся отели. Рестораны, согласно новым правилам, могут работать только на вынос или доставку.

Врачи предупредили, что поспешное снятие карантинных мер будет преждевременным. Правительство предупреждают, что коллективного иммунитета в стране достигнут после вакцинации 6-7 млн населения.

Ранее Орбан назвал локдаун неэффективным методом борьбы с пандемией COVID-19.

РБК-Украина писало, что в Венгрии наблюдается очень сложная ситуация с коронавирусом. Венгерские больницы переполнены больными, а на днях в стране прозвучал призыв к добровольцам присоединиться к медикам в северо-западных регионах.

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