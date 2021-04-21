Вероятность заболеть COVID есть даже при высоком уровне антител, - инфекционист

Вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавирусной инфекции. Однако в таком случае вероятность тяжелого течения болезни низкая.

Инфекционист отметила, что явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые ощущают лишь легкое ухудшение здоровья, например, насморк.

"Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высокий. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться", - сказала Голубовская.

Она также отметила, что раньше медицинское сообщество оценивало третью волну COVID-19 по аналогии с эпидемией "испанки", а потому прогнозировала легкий ход, чем в две предыдущие волны.

"Но вирус получил клинически значимые мутации, поэтому прогнозировать дальнейший ход пандемии COVID-19 крайне трудно", - подчеркнула медик.