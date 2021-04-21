ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вероятность заболеть COVID есть даже при высоком уровне антител, - инфекционист

Новина українською → Украина, Среда 21 апреля 2021 16:12
Вероятность заболеть COVID есть даже при высоком уровне антител, - инфекционист Фото: заболеть коронавирусом можно даже при наличии антител (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавирусной инфекции. Однако в таком случае вероятность тяжелого течения болезни низкая.

Такое мнение выразила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает Telegram-канал "Коронавирус_Инфо".

Инфекционист отметила, что явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые ощущают лишь легкое ухудшение здоровья, например, насморк.

"Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высокий. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться", - сказала Голубовская.

Она также отметила, что раньше медицинское сообщество оценивало третью волну COVID-19 по аналогии с эпидемией "испанки", а потому прогнозировала легкий ход, чем в две предыдущие волны.

"Но вирус получил клинически значимые мутации, поэтому прогнозировать дальнейший ход пандемии COVID-19 крайне трудно", - подчеркнула медик.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что пандемия коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19, в Украине может закончиться в течение трех недель. Это, по его словам, случится, если все будут носить защитные маски.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19