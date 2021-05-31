Вьетнам закрывает небо для иностранных самолетов из-за ситуации с COVID
Международный аэропорт Ной Бай в столице Вьетнама Ханое прекратит принимать иностранные самолеты со вторника из-за стремительного распространения COVID-19. Ограничение вводится минимум на неделю.
Об этом сообщает Управление гражданской авиации Вьетнама, передает VnExpress.
Закрытие неба над Ханоем продлится минимум до 7 июня, пока прямые рейсы работают в обычном режиме.
Въезд иностранцев во Вьетнам был ограничен с марта прошлого года из-за COVID-19. До въезда допускаются только граждане Вьетнама, которые оказались за границей, иностранные чиновники, дипломаты, эксперты, инвесторы и высококвалифицированные работники, но все они должны пройти 21-дневный обязательный карантин или в централизованных лагерях, или в других учреждениях, таких как гостиницы.
В Ханое работает 21 карантинное учреждение и готовятся к открытию еще 51, чтобы создать пространство для 30 000 человек.
Международный аэропорт Тани Сон Нхат города Хошимин также приостановил прибытие иностранцев в минувший четверг до 14 июня.
Сейчас Вьетнам переживает новую волну коронавируса.
Напомним, во Вьетнаме обнаружили совершенно новый штамм коронавируса, который является гибридом "индийского" и "британского" вариантов COVID-19.
Этот штамм более заразен и очень быстро распространяется воздушным путем.
За короткое время было зафиксировано очень много случаев заражения "вьетнамским" штаммом в разных местах страны.