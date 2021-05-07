Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть после прививки вакциной AstraZeneca

Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о первой смерти пациента после прививки от COVID вакциной AstraZeneca. Женщина умерла на следующий день после получения прививки.

Об этом сообщает Reuters .

35-летняя женщина-медицинский работник умерла 7 мая в южной провинции Ань Джианг, через день после того, как она получила первую вакцину против коронавируса.

В Министерстве здравоохранения Вьетнама уточнили, что женщина умерла от аллергической реакции, известной как анафилаксия.