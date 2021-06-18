Вход по пропуску и операции только для привитых: РФ ужесточает карантин из-за штамма "Дельта"

Москва

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в городе ухудшается. Он отметил, что данная ситуация достаточно неожиданной, поскольку власти ожидали снижения количества заражений коронавирусом.

Сегодня в Москве продлили карантин до 29 июня. При этом власти обязали начать обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг до 15 августа.

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что теперь в больницах российской столицы будут оказывать плановую помощь только вакцинированным от коронавируса пациентам. Исключения ввели для людей с онкологией и заболеваниями крови.

Кроме того, с 19 июня в Москве часть ресторанов начнет принимать только вакцинированных посетителей. Для посещения таких заведений потребуется подтверждающий вакцинацию QR-код, который можно скачать с сайта госуслуг.

Также мировые судьи Москвы приостановили личный прием граждан без сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о наличии антител.

Ленинградская область

В области обязали до сентября вакцинировать 80% государственных, муниципальных служащих и работников культуры. Кроме них, также будут в обязательном порядке прививать работников в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, энергетики, торговли и транспорта.

Обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан также ввели в Подмосковье, Кемеровской области и на Сахалине.

Башкирия

В Башкирии с 22 июня заведениям общественного питания, ночным клубам, спортзалам, салонам красоты, междугородним пассажирским автоперевозчикам и ряду других предприятий запретили оказывать услуги и продавать товары не вакцинированным или людям без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Кроме того, без справок о вакцинации или ПЦР-тестов будет закрыт вход в студенческие общежития Башкирии.