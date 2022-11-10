Від початку року смертність від COVID-19 знизилась на 90%, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що щотижнева кількість смертей від COVID-19 зменшилась на 90%, рахуючи від початку року.

Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, передає РБК-Україна , посилаючись на CBS .

Так, якщо в лютому щотижнева кількість смертей перевищувала 75 тисяч, то за минулий тиждень ВООЗ зафіксувала трохи більше ніж 9400 смертей у всьому світі.

"Ми пройшли довгий шлях, і це безперечно привід для оптимізму. Але ми продовжуємо закликати всі уряди, громади та людей залишатися пильними", - сказав Гебреїсус.

При цьому він зазначив, що нові штампи хвороби продовжують поширюватись.

"Майже 10 тисяч смертей на тиждень - це на 10 тисяч більше, ніж у хвороби, якій можна запобігти та лікувати", - наголосив Гебреїсус.

Зазначимо, що з 31 жовтня по 6 листопада кількість нових зареєстрованих випадків коронавірусу склала 2,1 мільйона, що на 15% менше у порівнянні з попереднім тижнем. Кількість нових смертей за тиждень зменшилася на 10%.