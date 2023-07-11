Вікно можливостей для прогресу України у війні закриється до кінця року, - президент Чехії

За його словами, майбутні вибори у Сполучених Штатах та інших країнах можуть означати, що союзники не зможуть зберігати нинішнього рівня підтримки України.

Наступного року "ми також побачимо чергове зниження готовності масово підтримувати Україну великою кількістю зброї", - сказав він.

"Все, що буде досягнуто до кінця цього року, стане відправною точкою для переговорів", - заявив Павел, котрий до приходу в політику був високопоставленим генералом НАТО.

Його зауваження контрастують із заявами інших лідерів на саміті, які припустили, що військова підтримка України продовжуватиметься на тому ж рівні в найближчому майбутньому.

Заяви чеського президента

У травні 2023 року президент Чехії вже робив схожі заяви про війну Росії та України. Тоді Петр Павел заявив, що "цього року буде лише один шанс, тому він має бути успішним".

Павло сказав, що Україна більше не має того елемента несподіванки, який допоміг успішним наступам на Харківському та Херсонському напрямках у тому році.

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Західні ЗМІ активно повідомляють, що воно просувається повільніше, ніж очікувалося.

Голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що великий контрнаступ буде успішним. "Йде контрнаступ. Загалом, скажімо так, продовжується. Успіх буде, але пізніше", - сказав він.