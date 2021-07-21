В Вильнюсе запустили специальные автобусы для вакцинации от COVID
Фото: В Вильнюсе запустили специальные автобусы для вакцинации от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
В литовской столице Вильнюсе запустили специальные автобусы, в которых можно будет получить прививку от коронавируса. Вакцинироваться в них могут все желающие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Координатор вакцинации самоуправления Вильнюса Кипрас Красаускас заявил, что вначале прививки будут делать работникам общественного транспорта, а затем и всем желающим.
Один из автобусов курсирует в районах Антакальнис и в Жирмунай, второй - у Дома печати.
Получить прививку можно одной из двух вакцин - Pfizer и Modernа.