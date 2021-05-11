ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Власти Греции ускорили кампанию по вакцинации от COVID-19 перед началом турсезона

Новина українською → Афины, Вторник 11 мая 2021 18:02
Власти Греции ускорили кампанию по вакцинации от COVID-19 перед началом турсезона Фото: государственный флаг Греции (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Власти Греции приняли решение ускорить кампанию по вакцинации от коронавируса населения на островах в преддверии начала туристического сезона. Правительство страны рассчитывает привить жителей примерной 100 островов до конца июня.

Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает агентство Associated Press.

"Эта инициатива направлена на поддержку местных жителей и экономики островов, а также на то, чтобы послать позитивный сигнал для нашей туристической отрасли", - сказал он.

Премьер отметил, что прививочная кампания нацелена на вакцинацию всех жителей примерно 100 островов до конца июня.

Напомним, официально туристический сезон в Греции начнется 14 мая. Многие греческие острова являются популярными у иностранных туристов направлениями.

Ранее греческое правительство объявило об открытии с 15 мая пляжного сезона. При этом некоторые правила останутся обязательными для всех отдыхающих и туристов.

Отметим, в Греции надеются на улучшение ситуации с коронавирусом летом. Это нужно для того, чтоб возродить туризм.

Ранее сообщалось, что в Италии снимают ограничения для туристов из некоторых стран. Это произойдет в середине мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Греция туризм вакцинация
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19