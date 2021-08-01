Власти Китая протестируют миллионы граждан из-за вспышки COVID-19

Власти Китая развернули массовое тестирование миллионов людей в городах и ввели новые ограничения на поездки. Причиной стала самая большая вспышка коронавируса в стране за несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Китай в воскресенье, 1 августа, сообщил о 75 новых случаях коронавируса, в том числе 53 местных передач. Кластер, связанный с аэропортом Нанкина, теперь распространился на более чем 20 городов и более десятка провинций.

С географической точки зрения вспышка является крупнейшей за несколько месяцев после того, как в прошлом году страна в значительной степени подавила пандемию в своих границах.

Вспышка возникла после того, как в июле в аэропорту Нанкин в восточной провинции Цзянсу появился быстро распространяющийся вариант Delta.

Власти провели три раунда тестирования для 9,2 млн жителей города и поместили сотни тысяч в карантин, чтобы обуздать вспышку в пиковом туристическом сезоне.

Чиновники теперь изо всех сил пытаются отслеживать людей по всей стране, которые недавно приехали из Нанкина или Чжанцзяцзе, туристического города в провинции Хунань, который заблокировал все 1,5 млн жителей и закрыл все туристические достопримечательности.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Пекина (NHC), по состоянию на пятницу по всей стране было введено более 1,6 миллиарда доз вакцины.