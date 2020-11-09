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Власти Латвии вводят режим ЧП из-за коронавируса

Новина українською → Латвия, Понедельник 09 ноября 2020 03:50
Власти Латвии вводят режим ЧП из-за коронавируса Фото: карантин в Латвии (facebook.com letanews)
Автор: Артур Родивилов

Власти Латвии ввели в стране с 9 ноября режим чрезвычайного положения. Такой шаг правительства сделан с целью замедлить распространение коронавируса.

Об этом сообщает агентство BNS.

Согласно решению правительства и совета по кризисному управлению, с понедельника в республике под запретом оказываются все очные мероприятия с численностью участников более 10, за исключением похорон, митингов и пикетов на свежем воздухе.

Запрещены все спортивные мероприятия со зрителями, время работы всех культурных мероприятий, выставок и богослужений ограничено 22:00.

Режим ЧП продлится как минимум до 6 декабря, но может быть продлен, если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится.

За нарушение карантинных ограничений граждан будут наказывать штрафом от 10 до 2 тысяч евро, а заведения - от 140 до 5 тысяч евро.

По последним данным, коронавирусом в Латвии заразились 7 476 человек, погибли почти 100 пациентов с COVID-19.

Напомним, недавно правительство Латвии разрешило штрафовать людей, которые не носят маски в общественных местах. Размер штрафа будет колебаться от 10 до 50 евро.

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