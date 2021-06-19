Власти Токио запретили организацию зон для массового просмотра соревнований Олимпиады

Токио отменит все массовые мероприятия по просмотру Олимпийских игр . Решение принято, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

В японской столице было запланировано шесть смотровых площадок. Однако организовывать там массовые просмотры не будут.

"Мы решили закрыть эти площадки для просмотра соревнований в прямом эфире, которые собирают много людей. Мы будем шире использовать интернет, чтобы создавать захватывающую атмосферу Игр", - сказал губернатор Токио Юрико Коикэ.