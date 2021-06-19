Власти Токио запретили организацию зон для массового просмотра соревнований Олимпиады
Фото: в Токио не будет зон для массового просмотра Олимпиады (GettyImages)
Токио отменит все массовые мероприятия по просмотру Олимпийских игр. Решение принято, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.
Об этом сообщает AFP.
В японской столице было запланировано шесть смотровых площадок. Однако организовывать там массовые просмотры не будут.
"Мы решили закрыть эти площадки для просмотра соревнований в прямом эфире, которые собирают много людей. Мы будем шире использовать интернет, чтобы создавать захватывающую атмосферу Игр", - сказал губернатор Токио Юрико Коикэ.
Ранее сообщалось, что в Японии медики выступают за проведение Олимпиады без зрителей.
РБК-Украина писало, что есть два условия, в связи с которымы на Олимпиаду в Токио могут допустить зрителей.