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Власти Токио запретили организацию зон для массового просмотра соревнований Олимпиады

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Суббота 19 июня 2021 13:45
Власти Токио запретили организацию зон для массового просмотра соревнований Олимпиады Фото: в Токио не будет зон для массового просмотра Олимпиады (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Токио отменит все массовые мероприятия по просмотру Олимпийских игр. Решение принято, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Об этом сообщает AFP.

В японской столице было запланировано шесть смотровых площадок. Однако организовывать там массовые просмотры не будут.

"Мы решили закрыть эти площадки для просмотра соревнований в прямом эфире, которые собирают много людей. Мы будем шире использовать интернет, чтобы создавать захватывающую атмосферу Игр", - сказал губернатор Токио Юрико Коикэ.

Ранее сообщалось, что в Японии медики выступают за проведение Олимпиады без зрителей.

РБК-Украина писало, что есть два условия, в связи с которымы на Олимпиаду в Токио могут допустить зрителей.

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