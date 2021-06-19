UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Власти Токио запретили организацию зон для массового просмотра соревнований Олимпиады

Автор: РБК-Украина

Токио отменит все массовые мероприятия по просмотру Олимпийских игр. Решение принято, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Об этом сообщает AFP.

В японской столице было запланировано шесть смотровых площадок. Однако организовывать там массовые просмотры не будут.

"Мы решили закрыть эти площадки для просмотра соревнований в прямом эфире, которые собирают много людей. Мы будем шире использовать интернет, чтобы создавать захватывающую атмосферу Игр", - сказал губернатор Токио Юрико Коикэ.

Ранее сообщалось, что в Японии медики выступают за проведение Олимпиады без зрителей.

РБК-Украина писало, что есть два условия, в связи с которымы на Олимпиаду в Токио могут допустить зрителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОлимпиадаТокио