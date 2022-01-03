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Влияние штамма "Омикрон" на пандемию. Ученые дали оценку

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Понедельник 03 января 2022 18:55
Влияние штамма "Омикрон" на пандемию. Ученые дали оценку Фото: ученые спрогнозировали влияние штамма "Омикрон" на пандемию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Новый штамм "Омикрон" - это предупреждение о том, как в дальнейшем будет развиваться пандемия коронавируса. Стремительное распространение штамма "Омикрон" показывает, что коронавирус со временем станет эндемичным, как грипп.

Об этом заявил эксперт по инфекционным заболеваниям из Гарвардской школы общественного здравоохранения Стивен Кисслер, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

В постпандемический период коронавирус будет вызывать простуду у одних и более серьезные заболевания у других людей, в зависимости от общего состояния здоровья, вакцинирования и перенесенных ранее инфекций, считает он.

Мутации, по его словам, будут продолжаться, и в конечном итоге время от времени может требоваться бустерная вакцинация новыми препаратами, адаптированными к другим вариантам коронавируса.

При этом иммунная система человека будет лучше распознавать и сопротивляться коронавирусу, отметил иммунолог Али Эллебеди из Вашингтонского университета, указав на способность человеческого организма "запоминать" микробы, которых он видел раньше, создавая при этом многослойную защиту.

Напомним, ученые оценили опасность штамма "Омикрон".

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