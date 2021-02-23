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"Вопрос человечности": президент Германии призвал поделиться вакцинами с бедными странами

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 07:20
"Вопрос человечности": президент Германии призвал поделиться вакцинами с бедными странами Фото: Франк-Вальтер Штайнмайер (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к богатым государствам из-за пандемии коронавируса. Он призвал поделиться частью своих доз вакцин от коронавируса с бедными странами.

Об этом пишет DW.

Выступая в понедельник, 22 февраля, во время совместной виртуальной пресс-конференции с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебреесусом,

Штайнмайер отметил, что такой шаг выгоден богатым государствам, поскольку это поможет сдержать распространение инфекции в мире.

"Это - непросто, но это вопрос человечности и вопросы наших собственных стандартов, по которым мы хотим, чтобы нас измеряли", - сказал Штайнмайер.

Он добавил, что в ближайшие недели и месяцы будет наблюдаться, как и ранее, нехватка вакцины.

"Чем быстрее также и мы в Германии и в Европе будем готовы отказаться от части зарезервированных для нас вакцин, тем быстрее мы сможем сдержать инфекцию во всем мире", - убежден немецкий лидер.

Ранее глава ВОЗ призвал страны не откладывать вакцинацию, чтобы избежать появления новых штаммов.

Кроме того, в ВОЗ считают необходимо проводить COVID-вакцинацию во всем мире.

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