ВОЗ: "британский" коронавирус уже обнаружили в 41 стране

Новый "британский" коронавирус уже обнаружили в 41 стране. Разновидность коронавируса VOC-202012/01 первоначально была выявлена в Великобритании.

Об этом говорится в еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что недавние сообщения о различных вариантах SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, спровоцировали интерес и беспокойство по поводу воздействия вирусных изменений.

"По состоянию на 5 января разновидность коронавируса VOC-202012/01, которая первоначально была выявлена в Соединенном Королевстве, обнаружена в небольшом числе случаев еще в 40 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ", - говорится в сообщении.

Отметим, новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании в сентября. Активно распространяться он начал в конце ноября - начале декабря. В связи с этим многие страны стали закрывать границы с Великобританией. Что известно о мутации коронавируса и насколько она опасна - в материале РБК-Украина.

Напомним, правительство Турции временно запретило въезд из Великобритании.