В ВОЗ допустили связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов
Связь между использованием вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и появлением тромбов вероятна. Однако эта связь пока не подтверждена.
"На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена. Необходимы специализированные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска", - говорится в сообщении.
По данным экспертов, случаи возникновения тромбов вызывают обеспокоенность, однако они фиксируются крайне редко.
Напомним, комитет Европейского агентства по лекарственным средствам выявил возможную связь между препаратом компании AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных.
Кроме того, комитет по вакцинации Великобритании рекомендовал не использовать препарат AstraZeneca для вакцинации граждан младше 30 лет.
Отметим, что только в Британии выявили 30 случаев тромбоза у людей, которых вакцинировали препаратом AstraZeneca. Случаи тромбоза фиксировали и в других странах Европы, некоторые из них приостанавливали вакцинацию этим препаратом.