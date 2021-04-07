В ВОЗ допустили связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов

Связь между использованием вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и появлением тромбов вероятна. Однако эта связь пока не подтверждена.

Об этом сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения .

"На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена. Необходимы специализированные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, случаи возникновения тромбов вызывают обеспокоенность, однако они фиксируются крайне редко.