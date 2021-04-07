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В ВОЗ допустили связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов

Новина українською → Женева, Среда 07 апреля 2021 20:10
В ВОЗ допустили связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов Фото: в ВОЗ считают, что связь между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов вероятна (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Связь между использованием вакцины от коронавируса компании AstraZeneca и появлением тромбов вероятна. Однако эта связь пока не подтверждена.

Об этом сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения.

"На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена. Необходимы специализированные исследования, чтобы полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и возможными факторами риска", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, случаи возникновения тромбов вызывают обеспокоенность, однако они фиксируются крайне редко.

Напомним, комитет Европейского агентства по лекарственным средствам выявил возможную связь между препаратом компании AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов у вакцинированных.

Кроме того, комитет по вакцинации Великобритании рекомендовал не использовать препарат AstraZeneca для вакцинации граждан младше 30 лет.

Отметим, что только в Британии выявили 30 случаев тромбоза у людей, которых вакцинировали препаратом AstraZeneca. Случаи тромбоза фиксировали и в других странах Европы, некоторые из них приостанавливали вакцинацию этим препаратом.

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