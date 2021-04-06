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ВОЗ: это пародия, что в некоторых странах медработники еще не вакцинированы

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 22:33
ВОЗ: это пародия, что в некоторых странах медработники еще не вакцинированы Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (who int)
Автор: Инна Собора

Глава Всемирной организация здравохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал "пародией" то, что в некоторых странах еще не начали вакцинацию медработников. Также не вакцинированы представители групп риска.

Об этом Гебрейесус заявил на брифинге 6 апреля, сообщает прес-служба ВОЗ.

По его словам, низкие объемы производства вакцин, а также отсутсвие их справедливого распределения остаются основным препятствием на пути к прекращению острой стадии пандемии.

"Это пародия, что в некоторых странах работники здравоохранения и представители групп риска остаются полностью невакцинированы", - сказал Гебрейесус.

Он добавил, что ВОЗ продолжит призывать правительства делиться дозами вакцин.

"Мы также будем искать новые способы работы с производителями для увеличения общего производства вакцин", - отметил глава ВОЗ.

Ранее Гебрейесус обратился к мировому сообществу с просьбой передать 10 млн доз вакцины от коронавируса для нуждающихся стран.

Напомним, программа доступа к вакцинам от коронавируса COVAX заявила, что до конца мая доставит 237 миллионов доз препарата AstraZeneca в 142 страны.

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