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В ВОЗ не исключают, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием

Новина українською → Понедельник 28 сентября 2020 15:59
В ВОЗ не исключают, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием Фото: Ханс Клюге (facebook.com Hans Kluge Jr)
Автор: РБК-Украина

Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что коронавирус может стать сезонным заболеванием. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Центральном Китае.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью ТАСС.

"Это возможно. Честно говоря, не знаю, когда это может случиться, но я оптимист. Это значит, что я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему", - сказал он.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что уровень передачи заболевания COVID-19 в европейских странах вызывает беспокойство.

Кроме того, ранее Ханс Клюге заявлял, что увеличение числа летальных случаев от коронавируса в Европе может возрасти в октябре - ноябре текущего года.

Добавим, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии коронавируса.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", - заявил он.

Также ранее Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что бесконтрольная отмена ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса, может привести к настоящей катастрофе.

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