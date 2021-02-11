ВОЗ критикует распределение вакцин: почти 130 стран еще не сделали ни одной прививки
Из 128 миллионов введенных на сегодняшний день доз вакцин более трех четвертей прививок сделаны всего в 10 странах. На эти страны приходится 60 процентов мирового ВВП.
Об этом в среду глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор, сообщается на сайте ВОЗ.
В то же время, на сегодняшний день почти 130 стран, где живет 2,5 миллиарда человек, еще не сделали ни одной прививки
"Эта провальная стратегия будет стоить жизней и средств к существованию, даст вирусу дополнительную возможность мутировать и избежать вакцинации, а также подорвет восстановление мировой экономики", - говорится в заявлении.
ЮНИСЕФ и ВОЗ призывали мировых лидеров "взглянуть за пределы своих границ" и использовать стратегию вакцинации, чтобы положить конец пандемии
Кроме того, производителей вакцин призывают справедливо распределять ограниченный запас вакцины.
Ранее ВОЗ сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса, был выявлен еще в шести странах. Их общее число достигло 86.
Также Гебреисус заявил, что коронавирус необходимо сдерживать по всему миру. Иначе есть риск вернуться к исходному состоянию.