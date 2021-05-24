ВОЗ: по меньшей мере 115 тысяч медработников во всем мире умерли от COVID

По меньшей мере 115 тысяч медицинских работников умерли от COVID-19 с начала пандемии . Работникам системы здравоохранения иногда банально не хватает средств индивидуальной защиты.

Об этом заявил руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус на ежегодном заседании организации, передает The Guardian .

Глава ВОЗ отметил, что медработникам часто не хватает средств индивидуальной защиты и вакцин.

"Почти 18 месяцев работники здравоохранения во всем мире стоят между жизнью и смертью. Они спасли бесчисленное количество жизней и боролись за других, которые, несмотря на все усилия, покинули этот мир", - сказал он, призвав к более справедливому распределению вакцину между странами мира.

"Много кто сам заразился, и, хотя данные являются недостаточными, мы подсчитали, что по крайней мере 115 000 медицинских работников заплатили самую высокую цену за службу другим", - добавил глава ВОЗ.

Он отметил, что более 75% мировых доз вакцин приходится на только 10 стран.

"Количество доз, введенных во всем мире, в настоящее время недостаточно, чтобы охватить всех медицинских работников и пожилых людей", - констатировал Гебрейсус.