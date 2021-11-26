ВОЗ назвала новый штамм COVID греческой буквой "омикрон"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". Организация квалифицировала новый вариант вируса как вызывающий беспокойство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.
"ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 как вызывающий беспокойство под названием "омикрон", - говорится в сообщении.
В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.
"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вызывающими беспокойство. Число случаев этого варианта, по-видимому, увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки", - говорится в сообщении.
В организации добавили, что в ПЦР-тесте не обнаруживается один из генов нового штамма.
"Несколько лабораторий указали, что в одном широко используемом ПЦР-тесте один из трех целевых генов не обнаруживается (так называемое выпадение S-гена или отсутствие цели S-гена), и поэтому этот тест можно использовать в качестве маркера данного варианта до подтверждения секвенирования. При использовании этого подхода данный вариант обнаруживался быстрее, чем предыдущие всплески инфекции, что позволяет предположить, что этот вариант может иметь преимущество в росте", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что ВОЗ проводит ряд исследований и продолжает проводить оценку этого варианта.
Отметим, что ВОЗ использует буквы греческого алфавита только для ключевых вариантов SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19
Напомним, в Бельгии подтвердили первый в Европе случай заражения новым вариантом коронавируса B.1.1.529.
Добавим, что BioNTech и Pfizer начали тестировать свою вакцину на эффективность от нового варианта COVID.
Кроме того, предполагалось, что новый штамм получит название Nu. Подробнее о новом варианте коронавируса - в материале РБК-Украина.