ВОЗ назвала новый штамм COVID греческой буквой "омикрон"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

"ВОЗ обозначила вариант B.1.1.529 как вызывающий беспокойство под названием "омикрон", - говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими вызывающими беспокойство. Число случаев этого варианта, по-видимому, увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки", - говорится в сообщении.

В организации добавили, что в ПЦР-тесте не обнаруживается один из генов нового штамма.

"Несколько лабораторий указали, что в одном широко используемом ПЦР-тесте один из трех целевых генов не обнаруживается (так называемое выпадение S-гена или отсутствие цели S-гена), и поэтому этот тест можно использовать в качестве маркера данного варианта до подтверждения секвенирования. При использовании этого подхода данный вариант обнаруживался быстрее, чем предыдущие всплески инфекции, что позволяет предположить, что этот вариант может иметь преимущество в росте", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ВОЗ проводит ряд исследований и продолжает проводить оценку этого варианта.

Отметим, что ВОЗ использует буквы греческого алфавита только для ключевых вариантов SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19