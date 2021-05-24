ВОЗ назвала цели вакцинации от COVID: не менее 10% в каждой стране до сентября

До сентября 2021 года все страны должны вакцинировать от COVID не менее 10% своего населения. А до конца года этот показатель должен составить не менее 30%.

По его словам, международный механизм поставки вакцин COVAX работает и на сегодня 125 стран мира получили 72 млн доз.

"Но этих доз достаточно для вакцинации только 1% населения этих стран. Поэтому сегодня я призываю страны-члены ВОЗ поддержать массовую вакцинацию не менее 10% населения до сентября. И продолжить, чтобы до конца года достичь уровня вакцинации не менее 30%", - заявил Гебрейсус.

Он отметил, что это крайне важно, чтобы победить пандемию. А достижение сентябрьской цели означает, что всего за четыре месяца в мире должны вакцинировать еще 250 млн человек в странах с низким и средним уровнем дохода.