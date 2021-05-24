ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ВОЗ назвала цели вакцинации от COVID: не менее 10% в каждой стране до сентября

Новина українською →
Женева, Понедельник 24 мая 2021 13:34
ВОЗ назвала цели вакцинации от COVID: не менее 10% в каждой стране до сентября Фото: гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус (flickr com unisgeneva)
Автор: РБК-Украина

До сентября 2021 года все страны должны вакцинировать от COVID не менее 10% своего населения. А до конца года этот показатель должен составить не менее 30%.

Об этом на брифинге заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус.

По его словам, международный механизм поставки вакцин COVAX работает и на сегодня 125 стран мира получили 72 млн доз.

"Но этих доз достаточно для вакцинации только 1% населения этих стран. Поэтому сегодня я призываю страны-члены ВОЗ поддержать массовую вакцинацию не менее 10% населения до сентября. И продолжить, чтобы до конца года достичь уровня вакцинации не менее 30%", - заявил Гебрейсус.

Он отметил, что это крайне важно, чтобы победить пандемию. А достижение сентябрьской цели означает, что всего за четыре месяца в мире должны вакцинировать еще 250 млн человек в странах с низким и средним уровнем дохода.

Напомним, ранее ВОЗ призвала богатые страны поделиться вакциной от COVID-19, а не вакцинировать детей.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявляла, что возобновлять международные поездки все еще опасно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус ВОЗ вакцинация COVID-19 Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19