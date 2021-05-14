ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ВОЗ: новые варианты COVID обязательно будут, но "мы знаем, что делать"

Новина українською →
Женева, Пятница 14 мая 2021 17:45
ВОЗ: новые варианты COVID обязательно будут, но "мы знаем, что делать" Фото: в ВОЗ прогнозируют новые варианты коронавируса (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В будущем обязательно будет обнаружено больше вариантов коронавируса, но во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "знают, что делать". В организации надеются, что страх относительно новых штаммов превратится в "нечто продуктивное".

Об этом на онлайн-брифинге в Женеве заявила технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария ван Керхове, передает Reuters.

"Больше вариантов коронавируса обязательно будет обнаружено, но сейчас мы знаем, что делать", - передает агентство слова эксперта ВОЗ.

"Я хотела бы, чтобы страх (новых вариантов коронавируса, - ред.) превратился в нечто продуктивное, что-то сильное", - сказала Мария ван Керхове.

Напомним, в начале мая спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил, что большинство стран мира переходит в "очень, очень темный период". По его словам, пандемия значительно ускоряется.

Отметим, сейчас Индия переживает масштабную вспышку коронавируса. Там циркулирует опасный штамм коронавируса с тройной мутацией. Ситуация особенно сложна в сельских районах Уттар-Прадеш, самом густонаселенном штате Индии с населением более 230 миллионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19