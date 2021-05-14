ВОЗ: новые варианты COVID обязательно будут, но "мы знаем, что делать"

В будущем обязательно будет обнаружено больше вариантов коронавируса , но во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "знают, что делать". В организации надеются, что страх относительно новых штаммов превратится в "нечто продуктивное".

Об этом на онлайн-брифинге в Женеве заявила технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария ван Керхове, передает Reuters .

"Больше вариантов коронавируса обязательно будет обнаружено, но сейчас мы знаем, что делать", - передает агентство слова эксперта ВОЗ.

"Я хотела бы, чтобы страх (новых вариантов коронавируса, - ред.) превратился в нечто продуктивное, что-то сильное", - сказала Мария ван Керхове.