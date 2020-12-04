Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по использованию масок для профилактики распространения COVID-19. Рекомендации касаются как тканевых масок, так и медицинских.

Об этом сообщили на странице ВОЗ в Украине.

В частности, тканевые (немедицинские) маски рекомендуется носить:

внутри помещений, где невозможно оценить качество вентиляции или с недостаточным проветриванием, независимо от того, есть ли возможность соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

в достаточно проветриваемых помещениях, где невозможно держаться не менее 1,5 метра от других.

в магазинах, школах, церквях, ресторанах, спортзалах, остановках автотранспорта и т. д, если дистанция минимум в 1,5 метра невозможна.

на рынках, ярмарках или других сборищах под открытым небом, если невозможно держаться не менее 1,5 метра от других.

Медицинские маски рекомендуется носить:

везде, где невозможно соблюдать дистанцию минимум в 1,5 метра, людям, которые имеют более высокие риски развития тяжелого течения COVID-19, а именно:

людям в возрасте от 60 лет

людям с хроническими болезнями

везде людям с подозрением или подтвержденным COVID-19, независимо от того есть симптомы или нет, а также тем, кто ожидает на результат тестирования

ВОЗ не рекомендует носить маски во время интенсивных занятий спортом, ведь маска может мешать комфортному дыханию. При этом стоит соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра и хорошо проветривать помещение.

Кроме того, ВОЗ не рекомендует использование масок с клапанами, ведь клапан выдоха может пропускать воздух, таким образом происходит распространение вируса.

Кроме ношения масок, важно соблюдать дистанцию, избегать большого скопления людей, чихать и кашлять в локоть или одноразовый платок, хорошо проветривать помещение.

Важно тщательно мыть руки до и после использования маски, а также правильно ее одевать, носить, снимать и стирать (если она тканевая) или выбрасывать (если маска медицинская).

Ранее в ВОЗ заявляли, что страны Европы могут избежать локдаун при условии, что большинство жителей будут придерживаться масочного режима.