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ВОЗ объявила индийский вариант COVID глобальной угрозой

Новина українською → Мир, Вторник 11 мая 2021 13:55
ВОЗ объявила индийский вариант COVID глобальной угрозой Фото: ВОЗ назвала индийский вариант COVID глобальной угрозой (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переквалифицировала очень заразный вариант коронавируса с тройной мутацией, что распространяется в Индии, на "вариант, вызывающий беспокойство". Организация подчеркнула, что этот штамм стал глобальной угрозой для здоровья.

Об этом заявила технический руководитель ВОЗ по вопросам COVID-19 Мария Ван Керхов, передает CNBC.

Мария Ван Керхов отметила, что индийский вариант штамм коронавируса (B.1.617) распространяется легче, чем оригинальный вирус, и есть определенные доказательства, что он может быть устойчивым к средствам защиты, среди которых могут быть и вакцины. При этом прививки пока считаются эффективными.

"Мы классифицируем это как вариант беспокойства на глобальном уровне. Несмотря на то, что некоторые предыдущие исследования продемонстрировали повышенную передачу, нам нужно гораздо больше информации об этом варианте вируса", - сказала она во время пресс-конференции.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал симптомы нового штамма коронавируса, который зафиксирован в Индии. По его словам, он более агрессивен, чем штаммы из ЮАР и Великобритании.

Он добавил, что этот штамм вируса уже "подбирается к Украине" и зафиксирован в Польше, Румынии и ряде других стран Европы.

Напомним, в Индии произошла масштабная вспышка коронавируса. Почти каждый день в стране фиксируют более 400 тысяч новых заражений, а на днях подтвердили новый антирекорд по летальным случаям - за сутки умерли более 4 тысяч человек.

В начале мая Украина закрыла въезд в страну из Индии для предотвращения распространения индийского штамма COVID.

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