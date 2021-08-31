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ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса из Южной Африки

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Швейцария , Вторник 31 августа 2021 19:54
ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса из Южной Африки Фото: ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса из Южной Африки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

ВОЗ продолжает отслеживать ситуацию вокруг нового штамма коронавируса, который в мае обнаружили в Южной Африке. Сегодня он вызывает в организации беспокойство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис во время брифинга ООН, штамм, получивший название C.1.2., на это время вызывает "беспокойство" в организации. Однако, не похоже на то, что он стремительно распространяется.

Согласно данным Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке, болезнь обнаружили во всех провинциях страны, но с низкой частотой.

Добавим, что C.1.2 впервые обнаружили еще в мае текущего года, впрочем "Дельта" и в дальнейшем является доминирующим штаммом в Южной Африке и во всем мире.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название C.1.2.

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