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В ВОЗ озвучили оптимистичный прогноз по распространению COVID

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Пятница 31 декабря 2021 14:11
В ВОЗ озвучили оптимистичный прогноз по распространению COVID Фото: в ВОЗ рассказали об окончании пандемии (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус полагает, что вспышка коронавируса скоро может закончиться. По его словам, возможно, в 2022 году острая стадия пандемии COVID-19 завершиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВОЗ.

"Я по-прежнему оптимистичен, что в следующем году мы не только покончим с острой стадией пандемии, но и наметим путь к усилению безопасности здравоохранения", - отметил он.

Глава организации подчеркнул, что еще существует опасность появления новых мутаций вируса, которые будут устойчивыми к современным вакцинам. Тогда придется производить новые вакцины.

Гебрейесус не исключает, что в будущем мир также может столкнуться с дефицитом вакцин.

Напомним, в ВОЗ не могут спрогнозировать, когда завершится пандемия коронавируса. Все из-за того, что могут появиться новые мутированные варианты COVID.

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