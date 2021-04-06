ВОЗ поддержала сертификацию вакцинации как средство передачи медицинских данных

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан на брифинге, передает ConSalud .

Отмечается, что комментируя возможность введения паспортов вакцинации Райан настаивал на поддержке прививочных сертификатов, которые будут использоваться в качестве носителя информации, но не для других целей, выходящих за рамки сферы здравоохранения.

Представитель ВОЗ заметил, что требование сертификатов может распространения коронавируса. Вместе с тем возникают вопросы, связанные со справедливостью. Требование сертификатов может привести к усилению неравенства, и те страны, у которых нет вакцин, могут оказаться в изоляции.

Поэтому, отметил Райан, позиция ВОЗ заключается в том, что требование документа о вакцинации не должно использоваться при международных перевозках. По его словам, рекомендация действует до 15 апреля и в ближайшее время она будет обновлена.