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У ВОЗ пока недостаточно данных о пользе бустерной дозы COVID-вакцины

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Женева, Пятница 09 июля 2021 14:30
У ВОЗ пока недостаточно данных о пользе бустерной дозы COVID-вакцины Фото: У ВОЗ пока недостаточно данных о пользе бустерной дозы COVID-вакцины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока недостаточно данных о том, будет ли полезной бустерная доза вакцины от коронавируса для поддержания защиты от вируса. Поскольку в компании Pfizer заявили, что иммунитет людей начинает ослабевать через шесть месяцев после вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Мы не знаем, потребуются ли бустерные вакцины для поддержания защиты от COVID-19, пока не будут собраны дополнительные данные, но этот вопрос рассматривается исследователями", - заявили в ВОЗ.

При этом в компании отметили, что сейчас имеются ограниченные данные о том, как долго сохраняется защита от текущих доз вакцины COVID-19 и будет ли полезной дополнительная бустерная доза и для кого.

Главный научный сотрудник компании Pfizer Микаэль Долстен заявил, что первые данные собственных исследований компании показывают, что третья доза вакцины приводит к повышению уровня антител в пять-десять раз по сравнению со второй дозой, что позволяет предположить, что третья доза обеспечит многообещающую защиту.

Напомним, Pfizer намерена в ближайшее время предоставить данные о проведении испытаний третьей (бустерной) дозы препарата.

Ранее сообщалось, что новые исследования показали высокую эффективность вакцин Moderna и Pfizer. После прививки этими препаратами иммунитет может быть защищен от инфицирования COVID-19 в течение долгих лет.

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