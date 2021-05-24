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ВОЗ: пока нет штаммов COVID, угрожающих эффективности имеющихся вакцин

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Женева, Понедельник 24 мая 2021 13:34
ВОЗ: пока нет штаммов COVID, угрожающих эффективности имеющихся вакцин Фото: Тедрос Адханом Гебреисус (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что на данный момент нет штаммов COVID-19, угрожающих эффективности имеющихся вакцин. Однако гарантий, что так будет и в будущем, тоже нет.

Об этом он сказал в ходе своего выступления.

"Пока не появилось никаких вариантов (коронавируса, - ред.), которые значительно снижали бы эффективность вакцин, диагностических или терапевтических средств COVID19. Но нет никаких гарантий, что так будет и в дальнейшем", - подчеркнул он.

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