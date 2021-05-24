ВОЗ: пока нет штаммов COVID, угрожающих эффективности имеющихся вакцин
Фото: Тедрос Адханом Гебреисус (GettyImages)
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что на данный момент нет штаммов COVID-19, угрожающих эффективности имеющихся вакцин. Однако гарантий, что так будет и в будущем, тоже нет.
"Пока не появилось никаких вариантов (коронавируса, - ред.), которые значительно снижали бы эффективность вакцин, диагностических или терапевтических средств COVID19. Но нет никаких гарантий, что так будет и в дальнейшем", - подчеркнул он.
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