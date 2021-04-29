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ВОЗ предостерегла страны Европы от поспешного ослабления карантина

Новина українською → Женева, Четверг 29 апреля 2021 21:36
ВОЗ предостерегла страны Европы от поспешного ослабления карантина Фото: ВОЗ предостерегла страны Европы от поспешного ослабления карантина (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Всемирная организация здравоохранения предостерегла страны Европы от быстрого ослабления карантинных ограничений. Поскольку, считают в ВОЗ, это потенциально может вызвать новую волну коронавируса.

Об этом передает The Guardian.

Глава подразделения ВОЗ в Европе Ханс Клюге заявил, что ослабление карантина, когда появились более заразные штаммы коронавируса, а охват вакцинацией все еще низок, может привести к "идеальному шторму в любой стране"

"Ситуация в Индии может произойти где угодно", - подчеркнул он.

Глава европейского подразделения ВОЗ отметил, что несмотря на то, что количество новых случаев заболевания в регионе "значительно снизилось" на прошлой неделе впервые за два месяца, уровень инфекции по всему региону "остается чрезвычайно высоким".

По его словам, почти половина всех случаев заболевания в регионе с января прошлого года пришлась на первые четыре месяца 2021 года.

Клюге отметил, что на сегодняшний день вакцинация от коронавируса продвигается по всему европейскому региону: 16% населения получили первую дозу, а 7% полностью привиты. Он подчеркнул, что такие данные указывают, что больше людей в Европе были полностью привиты, чем заразились коронавирусом.

"Там, где уровень вакцинации в группах высокого риска наиболее высок, количество госпитализаций снижается, а смертность падает. Вакцины спасают жизни. Но именно сочетание вакцин и решительных мер общественного здравоохранения предлагает нам самый четкий путь возвращения к нормальной жизни", - заявил он.

Напомним, ранее глава Панамериканского регионального отделения ВОЗ Карисса Этьен заявила, что пандемия коронавируса не закончилась. Наоборот, в последнее время фиксируют ускорение темпом распространения вируса.

Кроме того, в ВОЗ назвали причину вспышки COVID в Индии. Этому способствовали "идеальный шторм" массовых собраний, низкий уровень вакцинации и более распространение более заразных штаммов вируса.

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