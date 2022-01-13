ВОЗ предупредила о самой высокой заболеваемости COVID за сутки: каких стран это коснулось

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о самой высокой заболеваемости коронавирусом в мире за последние сутки. По данным ВОЗ, первые за время пандемии число выявленных COVID-случаев в течение 24 часов превысило 3 млн. человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВОЗ .

По данным ВОЗ, 12 января поступили сведения о 312 173 462 инфицированных и 5 501 000 умерших от коронавируса с начала пандемии.

"Число новых случаев инфицирования увеличилось за сутки на 3 395 785, летальных исходов - на 7 735", - говорится в сообщении.

Это наибольший показатель заболеваемости за сутки.

Предыдущий рекорд был установлен 6 января. Тогда за сутки сообщалось о 2 618 130 заразившихся.

Больше всего подтвержденных случаев заражения обнаружено в США. Там коронавирусом заболели 61 332 277 человека. Далее следуют Индия (36 070 510), Бразилия (22 558 695), Великобритания (14 732 598) и Франция (12 246 358). Летальных исходов больше всего в США - 833 519, в Бразилии (620 091), в Индии (484 655). За ними следуют Россия (318 432) и Мексика (300 573).