ВОЗ призывает богатые страны поделиться вакциной от COVID-19, а не вакцинировать детей
Всемирная организация здравоохранения призывает богатые страны пока воздержаться от вакцинации детей и подростков, а вместо этого поделиться вакциной с бедными странами. Проблема заключается в том, что в странах с низким уровнем дохода не вакцинировали еще даже врачей.
Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус на виртуальной конференции в Женеве, передает ВВС.
По его словам, международное распространение вакцин против Covid остается крайне неравномерным. Более богатые страны скупили большую часть поставок вакцин и планируют вакцинировать как можно больше людей. При этом некоторые страны уже заговорили о вакцинации детей и подростков в то время, как в более бедных уголках Земли не вакцинировали даже врачей.
По словам Гебреесуса, он понимает, почему некоторые страны хотят вакцинировать детей и подростков, но призвал подождать с этим решением и поделиться вакциной с более бедными странами.
"В странах с низким и средним уровнем доходов запасов вакцины против Covid-19 было недостаточно даже для иммунизации медицинских работников, и больницы наводнены людьми, которые срочно нуждаются в спасательной помощи", - сказал он.
Напомним, в Польше разрешили вакцинацию для людей от 16 лет. Начало вакцинации планируют с 17 мая.
Ранее сообщалось, что в США уже начали вакцинацию детей и подростков. В то же время, в Европе только планируют начать этот процесс.