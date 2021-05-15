ВОЗ призывает богатые страны поделиться вакциной от COVID-19, а не вакцинировать детей

Всемирная организация здравоохранения призывает богатые страны пока воздержаться от вакцинации детей и подростков , а вместо этого поделиться вакциной с бедными странами. Проблема заключается в том, что в странах с низким уровнем дохода не вакцинировали еще даже врачей.

По его словам, международное распространение вакцин против Covid остается крайне неравномерным. Более богатые страны скупили большую часть поставок вакцин и планируют вакцинировать как можно больше людей. При этом некоторые страны уже заговорили о вакцинации детей и подростков в то время, как в более бедных уголках Земли не вакцинировали даже врачей.

По словам Гебреесуса, он понимает, почему некоторые страны хотят вакцинировать детей и подростков, но призвал подождать с этим решением и поделиться вакциной с более бедными странами.