ВОЗ против создания новой вакцины из-за "Омикрона": нужно доработать существующие

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит необходимости в разработке новой вакцины из-за штамма коронавируса "Омикрон". Достаточно доработать те, которые уже есть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как заявил представитель ВОЗ на пресс-конференции, на сегодня "Омикрон" выявили в 24 странах, большинство пациентов болеют в легкой форме.

"Нет необходимости разрабатывать новую вакцину, достаточно внести незначительные изменения в существующие формулы. Пока нет данных о меньшей эффективности вакцины из-за "Омикрона", - отметил он.

Также пока нет оснований полагать, что у варианта "Омикрон" более длительный инкубационный период, чем у других штаммов.