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В ВОЗ рекомендовали вакцину Johnson & Johnson

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 02:31
В ВОЗ рекомендовали вакцину Johnson & Johnson Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцину от COVID-19 компании Janssen. Она входит в американский концерн Johnson & Johnson.

Об этом сообщает DW.

Представитель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото, пояснив, что после 28 дней после прививки вакцина защищает от тяжелой формы COVID-19 на 85,4%.

Препарат Johnson & Johnson предназначен для граждан старше 18 лет, при этом для достижения полной эффективности достаточно одной прививки.

Ранее ВОЗ разрешила применение вакцины от коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson и внесла вакцину в экстренный список медпрепаратов.

Напомним, недавно вакцина компании Johnson & Johnson была одобрена в Европейском союзе.

Днями ранее компания Johnson & Johnson предупредила ЕС о возможных задержках с поставкой вакцины Janssen.

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