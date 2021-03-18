В ВОЗ рекомендовали вакцину Johnson & Johnson
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцину от COVID-19 компании Janssen. Она входит в американский концерн Johnson & Johnson.
Об этом сообщает DW.
Представитель Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото, пояснив, что после 28 дней после прививки вакцина защищает от тяжелой формы COVID-19 на 85,4%.
Препарат Johnson & Johnson предназначен для граждан старше 18 лет, при этом для достижения полной эффективности достаточно одной прививки.
Ранее ВОЗ разрешила применение вакцины от коронавируса Janssen компании Johnson & Johnson и внесла вакцину в экстренный список медпрепаратов.
Напомним, недавно вакцина компании Johnson & Johnson была одобрена в Европейском союзе.
Днями ранее компания Johnson & Johnson предупредила ЕС о возможных задержках с поставкой вакцины Janssen.