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ВОЗ создала группу для изучения повторного заражения коронавирусом

Новина українською → Женева, Пятница 09 октября 2020 20:28
ВОЗ создала группу для изучения повторного заражения коронавирусом Фото: люди в медицинских масках (prosestru.cz)
Автор: Дмитрий Левицкий

Всемирная организация здравоохранения исследует случаи повторного заражения коронавирусом. Для этого организация создала специальную группу.

Об этом на сегодняшнем брифинге заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

По ее словам, организация получает сообщения о случаях повторного заражения в большом количестве стран, поэтому у ВОЗ много вопросов.

"И вопрос в том, какой иммунитет появляется после первого инфицирования, а какой появляется после второго заражения. Растет или сокращается количество антител, и что там происходит", - пояснила Ван Керкхове.

Еще один вопрос, на который ВОЗ ищет ответ, касается серьезности повторного протекания болезни и возможности заражения более легкой формой вируса.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко называл случаи повторного заражения коронавирусом больше исключением, чем правилом.

До этого во Львовской области сообщали о случаях повторного заражения коронавирусом.

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